EHF Avropa Kuboku: "Kür"ün növbəti mərhələdəki rəqibi bəlli olub
Komanda
- 14 oktyabr, 2026
- 16:18
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Qadın həndbolçulardan ibarət "Kür" komandasının EHF Avropa Kubokunun III raundundakı rəqibi müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi bu mərhələdə Şimali Makedoniyanın "WHC Çair Skopye" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Təqvimə əsasən, bu raundun ilk oyunları noyabrın 7-8-də, cavab qarşılaşmaları isə 14-15-də baş tutacaq.
Xatırladaq ki, "Kür" II raundda Kiprin APOEL klubunu mübarizədən kənarlaşdırıb - 40:18, 39:13.
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