Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2026)
- 27 февраля, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 2,0080 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,6%, до 2,2155 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0080
|
100 российских рублей
|
2,2155
|
1 австралийский доллар
|
1,2113
|
1 белорусский рубль
|
0,5927
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1186
|
1 чешская крона
|
0,0828
|
1 китайский юань
|
0,2480
|
1 датская крона
|
0,2687
|
1 грузинский лари
|
0,6359
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2943
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1880
|
1 швейцарский франк
|
2,2005
|
1 израильский шекель
|
0,5454
|
1 канадский доллар
|
1,2440
|
1 кувейтский динар
|
5,5450
|
100 казахстанских тенге
|
0,3403
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5347
|
1 молдавский лей
|
0,0999
|
1 норвежская крона
|
0,1783
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6074
|
1 польский злотый
|
0,4756
|
1 румынский лей
|
0,3941
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3458
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3386
|
1 Турецкая лира
|
0,0387
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0394
|
100 Японских йен
|
1,0924
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0187
|
Золото
|
8809,6125
|
Серебро
|
152,1747
|
Платина
|
4044,0025
|
Палладий
|
3104,2850