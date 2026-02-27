Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2026)

    Финансы
    • 27 февраля, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 2,0080 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,6%, до 2,2155 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0080

    100 российских рублей

    2,2155

    1 австралийский доллар

    1,2113

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1186

    1 чешская крона

    0,0828

    1 китайский юань

    0,2480

    1 датская крона

    0,2687

    1 грузинский лари

    0,6359

    1 гонконгский доллар

    0,2173

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2943

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1880

    1 швейцарский франк

    2,2005

    1 израильский шекель

    0,5454

    1 канадский доллар

    1,2440

    1 кувейтский динар

    5,5450

    100 казахстанских тенге

    0,3403

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5347

    1 молдавский лей

    0,0999

    1 норвежская крона

    0,1783

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6074

    1 польский злотый

    0,4756

    1 румынский лей

    0,3941

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3458

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3386

    1 Турецкая лира

    0,0387

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,0924

    1 Новозеландский доллар

    1,0187

    Золото

    8809,6125

    Серебро

    152,1747

    Платина

    4044,0025

    Палладий

    3104,2850
