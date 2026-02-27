Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process Khojaly genocide
    Finance
    • 27 February, 2026
    • 09:30
    CBA currency exchange rates (27.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.06% to 2.0080 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.6% to 2.2155 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0080

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2155

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2113

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1186

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0828

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2480

    1 DKK (Danish krone)

    0.2687

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6359

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2173

    1 INR (Indian rupee)

    0.0187

    1 GBP (British pound)

    2.2943

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1880

    1 CHF (Swiss franc)

    2.2005

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5454

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2440

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5450

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3403

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5347

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0999

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1783

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6074

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4756

    1 RON (Romanian leu)

    0.3941

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0171

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3458

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3386

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0387

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0394

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0924

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0187

    Gold (1 ounce)

    8,809.6125

    Silver (1 ounce)

    152.1747

    Platinum (1 ounce)

    4,044.0025

    Palladium (1 ounce)

    3,104.2850
