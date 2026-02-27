İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.02.2026)

    • 27 fevral, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 2,0080 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2155 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0080

    100 Rusiya rublu

    2,2155

    1 Avstraliya dolları

    1,2113

    1 Belarus rublu

    0,5927

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1186

    1 Çexiya kronu

    0,0828

    1 Çin yuanı

    0,2480

    1 Danimarka kronu

    0,2687

    1 Gürcü larisi

    0,6359

    1 Honq Konq dolları

    0,2173

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2943

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1880

    1 İsveçrə frankı

    2,2005

    1 İsrail şekeli

    0,5454

    1 Kanada dolları

    1,2440

    1 Küveyt dinarı

    5,5450

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3403

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5347

    1 Moldova leyi

    0,0999

    1 Norveç kronu

    0,1783

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6074

    1 Polşa zlotası

    0,4756

    1 Rumıniya leyi

    0,3941

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3458

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3386

    Türk lirəsi

    0,0387

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0394

    Yapon yeni

    1,0924

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0187

    Qızıl

    8809,6125

    Gümüş

    152,1747

    Platin

    4044,0025

    Palladium

    3104,2850
    məzənnə manat dollar
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2026)
    CBA currency exchange rates (27.02.2026)

