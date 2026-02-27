Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.02.2026)
- 27 fevral, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 2,0080 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2155 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0080
|
100 Rusiya rublu
|
2,2155
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2113
|
1 Belarus rublu
|
0,5927
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1186
|
1 Çexiya kronu
|
0,0828
|
1 Çin yuanı
|
0,2480
|
1 Danimarka kronu
|
0,2687
|
1 Gürcü larisi
|
0,6359
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2173
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2943
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1880
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2005
|
1 İsrail şekeli
|
0,5454
|
1 Kanada dolları
|
1,2440
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5450
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3403
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5347
|
1 Moldova leyi
|
0,0999
|
1 Norveç kronu
|
0,1783
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6074
|
1 Polşa zlotası
|
0,4756
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3941
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3458
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3386
|
Türk lirəsi
|
0,0387
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0394
|
Yapon yeni
|
1,0924
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0187
|
Qızıl
|
8809,6125
|
Gümüş
|
152,1747
|
Platin
|
4044,0025
|
Palladium
|
3104,2850