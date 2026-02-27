Омбудсмен Азербайджана предложил законодательно ограничить доступ детей к соцсетям

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 27 февраля, 2026
    • 09:32
    В Азербайджане предлагается ввести ограничительные меры в отношении использования социальных сетей несовершеннолетними.

    По информации Report, данный вопрос нашел свое отражение в годовом докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.

    Этот документ будет обсуждаться сегодня на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

    С целью обнаружения и пресечения фактов пропаганды насилия предлагается осуществлять систематический мониторинг наиболее популярных среди детей социальных сетей, онлайн-платформ и интернет-ресурсов, а также телевизионного контента, кинопродукции и видеоигр.

    Омбудсмен выступает за выявление факторов, способных оказать негативное воздействие на психическое состояние, здоровье и поведение несовершеннолетних, применение ограничительных мер, а также за внесение необходимых корректировок в действующее законодательство.

