Омбудсмен Азербайджана предложил законодательно ограничить доступ детей к соцсетям
- 27 февраля, 2026
- 09:32
В Азербайджане предлагается ввести ограничительные меры в отношении использования социальных сетей несовершеннолетними.
По информации Report, данный вопрос нашел свое отражение в годовом докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.
Этот документ будет обсуждаться сегодня на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.
С целью обнаружения и пресечения фактов пропаганды насилия предлагается осуществлять систематический мониторинг наиболее популярных среди детей социальных сетей, онлайн-платформ и интернет-ресурсов, а также телевизионного контента, кинопродукции и видеоигр.
Омбудсмен выступает за выявление факторов, способных оказать негативное воздействие на психическое состояние, здоровье и поведение несовершеннолетних, применение ограничительных мер, а также за внесение необходимых корректировок в действующее законодательство.