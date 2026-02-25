İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Papoyan: Ermənistan və Azərbaycanın yüz milyonlarla dollarlıq ticarət potensialı var

    Region
    • 25 fevral, 2026
    • 16:29
    Papoyan: Ermənistan və Azərbaycanın yüz milyonlarla dollarlıq ticarət potensialı var

    Ermənistan və Azərbaycan yüz milyonlarla dollarlıq ikitərəfli ticarət potensialına malikdir.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan bildirib.

    O xatırladıb ki, Bakı İrəvana Ermənistana tədarük edə biləcəyi "çoxsaylı malların siyahısını" təqdim edib.

    "Biz də öz növbəmizdə onlara (Azərbaycana - red.) öz siyahımızı təqdim etmişik. Ticarət olacaq. Mən əminəm ki, yüz milyonlarla dollarlıq ikitərəfli ticarət potensialı mövcuddur", - nazir bildirib.

