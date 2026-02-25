Papoyan: Ermənistan və Azərbaycanın yüz milyonlarla dollarlıq ticarət potensialı var
Region
- 25 fevral, 2026
- 16:29
Ermənistan və Azərbaycan yüz milyonlarla dollarlıq ikitərəfli ticarət potensialına malikdir.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan bildirib.
O xatırladıb ki, Bakı İrəvana Ermənistana tədarük edə biləcəyi "çoxsaylı malların siyahısını" təqdim edib.
"Biz də öz növbəmizdə onlara (Azərbaycana - red.) öz siyahımızı təqdim etmişik. Ticarət olacaq. Mən əminəm ki, yüz milyonlarla dollarlıq ikitərəfli ticarət potensialı mövcuddur", - nazir bildirib.
Son xəbərlər
17:54
Anar Quliyev Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcəkİqtisadiyyat
17:54
Pezeşkian: Cenevrə danışıqları ilə bağlı yaxşı perspektivlərimiz varRegion
17:50
Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılırEnergetika
17:46
Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilibİqtisadiyyat
17:42
Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edibBiznes
17:37
Foto
Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınırİnfrastruktur
17:35
Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklərXarici siyasət
17:32
Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilərFutbol
17:26
Foto