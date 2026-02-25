Папоян: В Ереване видят перспективу масштабной двусторонней торговли с Баку

Армения и Азербайджан обладают потенциалом двусторонней торговли на сотни миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам министр экономики Армении Геворг Папоян.

Он напомнил, что Баку передал Еревану "список многочисленных товаров", которые он может поставлять в Армению.

"Мы, в свою очередь, передали им (Азербайджану - ред.) свой. Торговля будет. Я уверен, что существует потенциал двусторонней торговли на сотни миллионов долларов", - сказал глава ведомства.