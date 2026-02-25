Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Папоян: В Ереване видят перспективу масштабной двусторонней торговли с Баку

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 16:22
    Папоян: В Ереване видят перспективу масштабной двусторонней торговли с Баку

    Армения и Азербайджан обладают потенциалом двусторонней торговли на сотни миллионов долларов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам министр экономики Армении Геворг Папоян.

    Он напомнил, что Баку передал Еревану "список многочисленных товаров", которые он может поставлять в Армению.

    "Мы, в свою очередь, передали им (Азербайджану - ред.) свой. Торговля будет. Я уверен, что существует потенциал двусторонней торговли на сотни миллионов долларов", - сказал глава ведомства.

    Армения Азербайджан Геворг Папоян двусторонняя торговля министр
    Papoyan: Ermənistan və Azərbaycanın yüz milyonlarla dollarlıq ticarət potensialı var
    Papoyan: Yerevan sees prospects for large-scale bilateral trade with Baku

