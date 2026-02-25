İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    ƏMDX ötən il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 6 min hektar ərazinin icarəyə verilməsinə razılaşıb

    Maliyyə
    • 25 fevral, 2026
    • 16:29
    ƏMDX ötən il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 6 min hektar ərazinin icarəyə verilməsinə razılaşıb

    2025-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki 5 930 hektar torpaq sahəsinin icarəyə verilməsinə razılıq bildirilməsi ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən 4 müraciət daxil olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, əvvəlki dövrlərdə daxil olmuş işlər nəzərə alınmaqla 2691,66 ha torpaq sahəsi üzrə 6 müraciətə razılıq verilib.

    Bundan başqa, ötən il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən torpaq sahələrinin ayrılmasına rəy bildirilməsi ilə bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən 252 müraciət daxil olub. Əvvəlki dövrlərdə daxil olmuş müraciətlər nəzərə alınmaqla 5 540 hektar torpaq

    sahəsi üzrə 209 müraciətə müsbət rəy verilib.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti İşğaldan azad edilmiş ərazilər

