Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası keçirilib
Ekologiya
- 25 fevral, 2026
- 16:30
Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən ağacəkmə aksiyası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Müşfiqabad qəsəbəsində təşkil olunan ağacəkmə aksiyasında ekologiya və təbii sərvətlər naziri Rəşad İsmayılov, nazirliyin kollektivi və ekokönüllülər iştirak edib.
Aksiya zamanı Abşeron yarımadasının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun Eldar şamı və zeytun ağacları əkilib.
Son xəbərlər
17:50
Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılırEnergetika
17:46
Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilibİqtisadiyyat
17:42
Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edibBiznes
17:37
Foto
Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınırİnfrastruktur
17:35
Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklərXarici siyasət
17:32
Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilərFutbol
17:26
Foto
Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsindən bəhs edən "Haradasınız 13-lər" kitabının təqdimatı olubDaxili siyasət
17:23
Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyi: Bu il Orta Dəhlizlə 5,2 milyon ton yük daşınacaqRegion
17:22