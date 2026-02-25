Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası keçirilib

İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Ekologiya
    25 fevral, 2026
    16:30
    Xocalı faciəsinin 34-cü ildönümü ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Müşfiqabad qəsəbəsində təşkil olunan ağacəkmə aksiyasında ekologiya və təbii sərvətlər naziri Rəşad İsmayılov, nazirliyin kollektivi və ekokönüllülər iştirak edib.

    Aksiya zamanı Abşeron yarımadasının torpaq-iqlim şəraitinə uyğun Eldar şamı və zeytun ağacları əkilib.

    В Баку прошла акция по посадке деревьев в память о жертвах Ходжалы
    Tree-planting event held in Baku in memory of Khojaly victims

