В Баку прошла акция по посадке деревьев в память о жертвах Ходжалы

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организовало в бакинском поселке Мушфигабад акцию по посадке деревьев по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в акции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, сотрудники ведомства и эко-волонтеры.

В ходе мероприятия посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.