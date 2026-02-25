Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Баку прошла акция по посадке деревьев в память о жертвах Ходжалы

    Экология
    • 25 февраля, 2026
    • 17:02
    В Баку прошла акция по посадке деревьев в память о жертвах Ходжалы

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организовало в бакинском поселке Мушфигабад акцию по посадке деревьев по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в акции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, сотрудники ведомства и эко-волонтеры.

    В ходе мероприятия посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

