İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub
Daxili siyasət
- 25 fevral, 2026
- 16:16
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva fevralın 25-də Xocalı rayonunun Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olublar.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı Prezidentin mətbuat xidməti yayıb.
