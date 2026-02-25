İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    • 25 fevral, 2026
    • 16:16
    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva fevralın 25-də Xocalı rayonunun Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olublar.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı Prezidentin mətbuat xidməti yayıb.

    Azərbaycan İlham Əliyev Xocalı
    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района
    President Ilham Aliyev inspects reconstruction progress in Khanabad village of Khojaly district

