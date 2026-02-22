Premyer Liqa: "Şamaxı" "İmişli" ilə heç-heçə edib
Futbol
- 22 fevral, 2026
- 16:22
Misli Premyer Liqasının XXI turunda daha bir oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda "İmişli" ilə qarşılaşan "Şamaxı" heç-heçəyə razılaşıb.
Matçda qapılara qol vurulmayıb. Meydan sahibləri 20 xalla 9-cu, "Şamaxı" 25 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, XXI turun əvvəlki matçlarında "Turan Tovuz" "Zirə"ni, "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (hər ikisi 2:0) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Qəbələ" qarşılaşması qolsuz başa çatıb. Turun "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu isə qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.
