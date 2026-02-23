Azərbaycan icmasının təşkilatçılığı ilə Brüsseldə şahmat turniri keçirilib
- 23 fevral, 2026
- 00:28
"Fireland" Azərbaycanlılar Birliyi Belçikanın paytaxtı Brüsseldə "Qoy dostluq qalib gəlsin" şüarı altında III Beynəlxalq Şahmat Turniri keçirib.
Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyindən "Report"un Avropa bürosuna verilən məlumata görə, diplomatik missiyanın dəstəyi ilə təşkil olunan turnirdə 15 ölkədən 50-yə yaxın şahmatçı bir araya gəlib.
Tədbirin açılışında çıxış edən Azərbaycan səfirliyinin birinci katibi Emin Rüstəmov bildirib ki, artıq üçüncü dəfə keçirilən turnir böyük əhəmiyyət kəsb edir, icmalar arasında dostluğun inkişafına və mədəni əlaqələrin qurulmasına ciddi töhfə verir.
"Fireland"ın həmtəsisçisi Elşən Tağıyevin sözlərinə görə, tədbir getdikcə populyarlaşır və hər il iştirakçıların, eləcə də təmsil olunan ölkələrin sayının artması bunun göstəricisidir.
Paytaxtın Anderlext bələdiyyəsinin şahmat klubunun üzvü, turnir iştirakçısı Sedrik Soe qeyd edib ki, iştirak etdiyi 40-dan çox turnir arasında bu turnir ən yadda qalanı olub.
Müxtəlif kateqoriyalar üzrə turnirin qalibləri Belçika, Fransa, Meksika, Rumıniya, Qazaxıstan və indoneziyalı şahmatçılar olub. Bütün iştirakçılara sertifikat və medallar təqdim edilib, qaliblər isə əlavə olaraq kubok və xatirə hədiyyələri ilə mükafatlandırılıblar.
"Fireland" bu il Brüsseldə keçiriləcək digər bir beynəlxalq şahmat turnirinə də dəvət alıb.