Общество азербайджанцев провело в Брюсселе III Международный шахматный турнир

    Индивидуальные
    • 23 февраля, 2026
    • 00:20
    Союз азербайджанцев Fireland провел в столице Бельгии Брюсселе III Международный шахматный турнир под девизом "Пусть победит дружба".

    Как сообщили европейскому бюро Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, турнир, организованный при поддержке дипмиссии, собрал около 50 шахматистов из 15 стран.

    Соревнования проводятся в третий раз и имеют большое значение, так как вносят серьезный вклад в дело развития дружбы и налаживания культурных связей между общинами, сказал на открытии мероприятия первый секретарь посольства Азербайджана Эмин Рустамов.

    По словам сооснователя FireLand Эльшана Тагиева, мероприятие набирает популярность, показателем чего является ежегодный рост числа участников и представленных на турнире стран.

    Участник турнира, член Шахматного клуба столичного муниципалитета Андерлехт Седрик Соэ отметил, что среди более чем 40 турниров, в которых он участвовал, этот стал самым запоминающимся.

    Победителями турнира в различных категориях стали шахматисты из Бельгии, Франции, Мексики, Румынии, Казахстана и Индонезии. Всем участникам были вручены сертификаты и медали, а победители дополнительно были награждены кубками и памятными подарками.

    Шахматный клуб Fireland был приглашен на другой международный шахматный турнир, который состоится в этом году в Брюсселе.

    Лента новостей