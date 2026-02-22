İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 22 fevral, 2026
    • 16:14
    İranın ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ ilə hərbi münaqişə zamanı sui-qəsd və ölkənin idarəetmə sistemində mümkün bir pozuntu halında tədbirlər planının hazırlanmasını əmr edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" qəzeti İranın altı yüksək vəzifəli məmuruna və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Xamenei bəzi səlahiyyətləri etibarlı köməkçilərin kiçik bir dairəsinə həvalə edib və hərbi və mülki administrasiyada çoxpilləli varislik sisteminin yaradılmasını əmr edib.

    Liderlərə ali rəhbərlə əlaqənin kəsilməsi və ya onun ölümü halında dörd potensial müavin müəyyən etmək tapşırılıb. O, əsas qərarların əlaqələndirilməsini Parlamentin keçmiş sədri və Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricaniyə həvalə edib. Belə ki, Laricaninin təsiri son aylarda artıb: o, daxili təhlükəsizlik məsələlərinə nəzarət edir, müttəfiqlərlə əlaqələr qurur və Vaşinqtonla nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda iştirak edir.

    Xatırladaq ki, İsraillə bağlı son gərginlik zamanı ali rəhbər üç potensial varisin adını bəyan etsə də, onların adları açıqlanmır. Əli Laricaninin özü bu siyahıya daxil edilməyib, çünki o, din xadimi deyil.

    Əli Xamenei ABŞ İran
    NYT: Верховный лидер Ирана поручил подготовить план на случай его гибели

    NYT: Xamenei öləcəyi təqdirdə hökumətin işi ilə bağlı plan hazırlatdırır

    Region

