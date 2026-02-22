Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    NYT: Верховный лидер Ирана поручил подготовить план на случай его гибели

    В регионе
    • 22 февраля, 2026
    • 15:11
    NYT: Верховный лидер Ирана поручил подготовить план на случай его гибели

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать план действий на случай его убийства и возможного сбоя в системе управления страной при военном конфликте с США.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и представителей Корпуса стражей исламской революции.

    По данным издания, Хаменеи делегировал часть полномочий узкому кругу доверенных лиц и поручил создать многоуровневую систему преемственности в военном и гражданском управлении. Руководителям предписано определить до четырех возможных заместителей на случай разрыва связи с верховным лидером или его гибели.

    Координацию ключевых решений он доверил бывшему спикеру парламента и секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. По информации NYT, его влияние в последние месяцы усилилось: он курирует вопросы внутренней безопасности, контакты с союзниками и участвует в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе.

    Напомним, что во время недавнего обострения с Израилем верховный лидер также определил трех возможных преемников, однако их имена не раскрываются. Сам господин Лариджани в этот список не входит, поскольку не является религиозным деятелем.

    Источники Axios 21 февраля сообщили, что США рассматривают несколько планов действий в отношении Ирана. Один из них предусматривает убийство Али Хаменеи и его сына Моджтабу. Один из собеседников Axios уточнил, что план убийства лидера Ирана был представлен Дональду Трампу несколько недель назад.

    Иран Али Хаменеи Али Лариджани Израиль убийство
    Ты - Король

    Последние новости

    15:45

    В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

    Инфраструктура
    15:42
    Фото

    Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО - 2

    Индивидуальные
    15:21

    В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой

    В регионе
    15:11

    NYT: Верховный лидер Ирана поручил подготовить план на случай его гибели

    В регионе
    14:52

    Торговые переговоры Индии и США перенесены на фоне повышения пошлин

    Другие страны
    14:40

    Венгрия приняла решение не прекращать поставки электричества Украине

    Другие страны
    14:33

    В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителей

    В регионе
    14:20
    Фото

    Кубок мира: Михаил Малкин завоевал золото, Тофик Алиев - серебро

    Индивидуальные
    14:07

    Минобороны Дании: Гренландии не нужно госпитальное судно США

    Другие страны
    Лента новостей