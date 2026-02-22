В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах
Инфраструктура
- 22 февраля, 2026
- 15:45
На автомобильных дорогах в Азербайджане завтра из-за погодных условий снизится дальность видимости.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Так, ночью и утром 23 февраля в связи с дождливой и туманной погодой местами ожидается снижение дальности видимости на дорогах до 500-1000 метров.
Последние новости
15:45
В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогахИнфраструктура
15:42
Фото
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО - 2Индивидуальные
15:21
В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандойВ регионе
15:11
NYT: Верховный лидер Ирана поручил подготовить план на случай его гибелиВ регионе
14:52
Торговые переговоры Индии и США перенесены на фоне повышения пошлинДругие страны
14:40
Венгрия приняла решение не прекращать поставки электричества УкраинеДругие страны
14:33
В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителейВ регионе
14:20
Фото
Кубок мира: Михаил Малкин завоевал золото, Тофик Алиев - сереброИндивидуальные
14:07