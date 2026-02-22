Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

    Инфраструктура
    • 22 февраля, 2026
    • 15:45
    В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

    На автомобильных дорогах в Азербайджане завтра из-за погодных условий снизится дальность видимости.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Так, ночью и утром 23 февраля в связи с дождливой и туманной погодой местами ожидается снижение дальности видимости на дорогах до 500-1000 метров.

