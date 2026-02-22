В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

На автомобильных дорогах в Азербайджане завтра из-за погодных условий снизится дальность видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Так, ночью и утром 23 февраля в связи с дождливой и туманной погодой местами ожидается снижение дальности видимости на дорогах до 500-1000 метров.