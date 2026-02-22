Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Hərbi
- 22 fevral, 2026
- 16:03
Müdafiə Nazirliyi ötən həftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
