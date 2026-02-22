Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 22 февраля, 2026
- 16:06
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеообзор по итогам деятельности за прошлую неделю.
Report представляет данный обзор:
