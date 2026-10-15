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    Генконсульство РФ направило ноту в МИД Казахстана в связи с арестом рэпера Navai

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 19:20
    Генконсульство РФ направило ноту в МИД Казахстана в связи с арестом рэпера Navai

    Генеральное консульство России в Алматы направило ноту в Министерство иностранных дел Казахстана в связи с арестом российского рэпера азербайджанского происхождения Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил сотрудник пресс-службы российского консульства.

    "Мы направили в МИД Казахстана ноту с просьбой предоставить официальный комментарий по ситуации с гражданином России. Генеральное консульство следит за развитием событий", - отметил он.

    Бакирова задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан из Кыргызстана. По данным полиции, при досмотре автомобиля, в котором находился артист, обнаружили наркотическое вещество.

    Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. По делу ведется досудебное расследование.

    Адвокат артиста Рена Керимова сообщила, что Бакиров арестован на два месяца.

    Наваи Бакиров МИД Казахстана Генконсульство
    Rusiya Baş Konsulluğu repçi Navainin həbsi ilə əlaqədar Qazaxıstan XİN-ə nota göndərib
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