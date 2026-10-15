Генконсульство РФ направило ноту в МИД Казахстана в связи с арестом рэпера Navai

Генеральное консульство России в Алматы направило ноту в Министерство иностранных дел Казахстана в связи с арестом российского рэпера азербайджанского происхождения Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил сотрудник пресс-службы российского консульства.

"Мы направили в МИД Казахстана ноту с просьбой предоставить официальный комментарий по ситуации с гражданином России. Генеральное консульство следит за развитием событий", - отметил он.

Бакирова задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан из Кыргызстана. По данным полиции, при досмотре автомобиля, в котором находился артист, обнаружили наркотическое вещество.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. По делу ведется досудебное расследование.

Адвокат артиста Рена Керимова сообщила, что Бакиров арестован на два месяца.