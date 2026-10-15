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    Rusiya Baş Konsulluğu repçi Navainin həbsi ilə əlaqədar Qazaxıstan XİN-ə nota göndərib

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 19:32
    Rusiya Baş Konsulluğu repçi Navainin həbsi ilə əlaqədar Qazaxıstan XİN-ə nota göndərib

    Rusiyanın Almatıdakı Baş Konsulluğu Navai təxəllüsü ilə tanınan azərbaycanəsilli Rusiya repçisi Nəvai Bəkirovun həbsi ilə əlaqədar Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) nota göndərib.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya konsulluğunun mətbuat xidmətinin əməkdaşı məlumat verib.

    "Biz Qazaxıstan XİN-ə Rusiya vətəndaşı ilə bağlı vəziyyətə dair rəsmi şərh verilməsi xahişi ilə nota göndərmişik. Baş Konsulluq hadisələrin inkişafını izləyir", - o qeyd edib.

    Bəkirov oktyabrın 13-də Qırğızıstandan Qazaxıstana daxil olarkən "Korday" sərhəd məntəqəsində saxlanılıb. Polisin məlumatına görə, sənətçinin içində olduğu avtomobilə baxış zamanı narkotik maddə aşkar edilib.

    Məhkəmə onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib. İş üzrə istintaq aparılır.

    Sənətçinin vəkili Rəna Kərimova bildirib ki, Bəkirov iki ay müddətinə həbs edilib.

    Saxlanılan şəxs Rusiya Federasiyası Qazaxıstan
    Генконсульство РФ направило ноту в МИД Казахстана в связи с арестом рэпера Navai
    MiniBoss
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