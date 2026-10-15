В Йемене обстреляли ракетами президентский дворец Аль-Машик
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 19:06
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В окрестностях президентского дворца Аль-Машик в южном йеменском городе Аден прогремели пять взрывов.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
По его словам, дворец подвергся ракетному обстрелу.
Премьер-министр Йемена Шая аль-Зиндани и члены Кабинета министров находятся в безопасности.
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