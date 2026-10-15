В Йемене обстреляли ракетами президентский дворец Аль-Машик

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В окрестностях президентского дворца Аль-Машик в южном йеменском городе Аден прогремели пять взрывов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По его словам, дворец подвергся ракетному обстрелу.

Премьер-министр Йемена Шая аль-Зиндани и члены Кабинета министров находятся в безопасности.