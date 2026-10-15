Yəməndə prezident sarayı raket hücumuna məruz qalıb
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2026
- 19:15
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Yəmənin cənubundakı Ədən şəhərində Əl-Maşiq prezident sarayının ətrafında beş partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" məlumat yayıb.
Məlumata görə, saray raket atəşinə məruz qalıb.
Yəmənin Baş naziri Şaya əz-Zindani və Nazirlər Kabineti üzvlərinin təhlükəsizliyi təmin olunub.
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