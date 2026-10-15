İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Yəməndə prezident sarayı raket hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 19:15
    Yəməndə prezident sarayı raket hücumuna məruz qalıb

    Yəmənin cənubundakı Ədən şəhərində Əl-Maşiq prezident sarayının ətrafında beş partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, saray raket atəşinə məruz qalıb.

    Yəmənin Baş naziri Şaya əz-Zindani və Nazirlər Kabineti üzvlərinin təhlükəsizliyi təmin olunub.

    Şaya Möhsün əz-Zindani Raket hücumu Yəmən
    В Йемене обстреляли ракетами президентский дворец Аль-Машик
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:38
    Tramp İranla müharibə başa çatdıqdan sonra benzinin qiymətinin azalacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    01:09
    Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçub
    Digər ölkələr
    00:39
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
    Digər ölkələr
    00:12
    "Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti