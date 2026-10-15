Обсуждены возможности применения опыта ASAN xidmət в Ираке
- 15 октября, 2026
- 19:36
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Обсуждены возможности применения опыта ASAN xidmət в Ираке.
Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов написал в соцсети X.
"Сегодня у нас состоялась встреча с председателем Федеральной комиссии по добросовестности Ирака доктором Мухаммедом Али Аль-Лами. На встрече мы обсудили участие в бакинской сессии ОИС, сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, а также возможности применения опыта ASAN xidmət в Ираке", - написал он.
Bugün İraq Federal Dürüstlük Komissiyasının Sədri Dr. Məhəmməd Əli Əl-Lami ilə səmərəli görüşümüz oldu. Görüşdə İƏT-in Bakı iclasında iştirak, anti-korrupsiya sahəsində əməkdaşlıq və "ASAN xidmət" təcrübəsinin İraqda tətbiqi imkanlarını müzakirə etdik. https://t.co/6m2X7kH594— Eldar Salimov (@SalimovEldar) October 15, 2026