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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Обсуждены возможности применения опыта ASAN xidmət в Ираке

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 19:36
    Обсуждены возможности применения опыта ASAN xidmət в Ираке

    Обсуждены возможности применения опыта ASAN xidmət в Ираке.

    Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов написал в соцсети X.

    "Сегодня у нас состоялась встреча с председателем Федеральной комиссии по добросовестности Ирака доктором Мухаммедом Али Аль-Лами. На встрече мы обсудили участие в бакинской сессии ОИС, сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, а также возможности применения опыта ASAN xidmət в Ираке", - написал он.

    Эльдар Салимов ASAN Xidmət Ирак
    "ASAN xidmət" təcrübəsinin İraqda tətbiqi müzakirə edilib
    ASAN service experience may be introduced in Iraq
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