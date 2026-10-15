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    "ASAN xidmət" təcrübəsinin İraqda tətbiqi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 19:07
    ASAN xidmət təcrübəsinin İraqda tətbiqi müzakirə edilib

    "ASAN xidmət" təcrübəsinin İraqda tətbiqi imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İraqdakı səfiri Eldar Səlimov "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    "Bu gün İraq Federal Dürüstlük Komissiyasının Sədri Dr. Məhəmməd Əli Əl-Lami ilə səmərəli görüşümüz olub. Görüşdə İƏT-in Bakı iclasında iştirak, anti-korrupsiya sahəsində əməkdaşlıq və "ASAN xidmət" təcrübəsinin İraqda tətbiqi imkanlarını müzakirə etdik", - o yazıb.

    Eldar Səlimov ASAN Xidmət Azərbaycan-İraq əlaqələri
    Обсуждены возможности применения опыта ASAN xidmət в Ираке
    ASAN service experience may be introduced in Iraq
    MiniBoss
    MiniBoss

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