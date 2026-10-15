МЭА: Объем высвобождаемых нефтяных резервов превысит 400 млн баррелей
- 15 октября, 2026
- 19:06
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Объем нефти и нефтепродуктов, которые страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) высвобождают из стратегических запасов, превысит ранее заявленные 400 млн баррелей.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в пресс-релизе агентства.
"Некоторые члены МЭА выпустили на рынок объемы, превышающие первоначально заявленные в марте, в то время как другие члены намерены сделать то же самое. В результате общий объем запасов, подлежащих высвобождению, превысит первоначально запланированные 400 миллионов баррелей", - отмечается в сообщении.
В марте страны-члены МЭА согласовали крупнейшее в истории агентства коллективное высвобождение нефтяных резервов в объеме 400 млн баррелей. Решение было принято на фоне перебоев в поставках, связанных с ситуацией в Ормузском проливе.