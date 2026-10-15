IEA üzvləri 400 milyon barel neft ehtiyatlarının sərbəst buraxılması barədə razılığa gəlib
- 15 oktyabr, 2026
- 19:25
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Beynəlxalq Enerji Agentliyinə (IEA) üzv ölkələrin strateji ehtiyatlardan sərbəst buraxdığı neft və neft məhsullarının həcmi 400 milyon bareli ötəcək.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə agentliyin press-relizində bildirilib.
"IEA-nın bəzi üzvləri bazara mart ayında ilkin olaraq elan ediləndən daha böyük həcmlər çıxarıb, digər üzvlər isə eyni addımı atmaq niyyətindədir. Nəticədə, sərbəst buraxılacaq ehtiyatların ümumi həcmi ilkin olaraq planlaşdırılan 400 milyon bareli ötəcək", - məlumatda qeyd olunub.
Mart ayında IEA-ya üzv ölkələr agentliyin tarixində ən böyük göstərici olan 400 milyon barel həcmində neft ehtiyatlarının kollektiv şəkildə sərbəst buraxılması barədə razılığa gəlib. Qərar Hörmüz boğazındakı vəziyyətlə əlaqədar tədarükdə yaranan fasilələr fonunda qəbul edilib.