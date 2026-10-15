Памятные места Западного Азербайджана: Армяне подвергли население села Кичик Мазра резне и депортации

В рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" опубликовано исследование о селе Кичик Мазра (ныне Покр-Масрик) на территории нынешней Армении, где до конца 1980-х годов проживали азербайджанцы.

Как сообщает Report, статья опубликована в Perished civilization.

Отмечается, что в царский период название села писалось как Мазра Малая, а в советский период - как Покр Мазра, Хрда Мазра.

В источниках, относящихся к периоду до начала XIX века, приводится одно село под названием Мазра, а в документах более позднего периода уже фигурируют два отдельных населенных пункта – Мазра Большая (ныне Мец-Масрик) и Мазра Малая (ныне Покр-Масрик).

В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село Мазра Малая было переименовано в Покр-Масрик.

С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения.

По Константинопольскому договору (Стамбульскому договору - ред.) 1724 года территория современной Республики Армения была признана Россией владением Османов.

В 1728 году османские чиновники составили "Сводный реестр Иреванского эялета" с названиями населенных пунктов. В этом документе упоминается одно село Мазра.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства.

В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Новобаязетского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Мазра Малая проживало 227 человек, все – предки азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1915 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Сборник сведений о Кавказе:

В 1873 году в селе проживало 675 человек, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 978 человек, все – предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 1200 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1909 год:

В 1906 году в селе проживало 1658 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год:

В 1908 году в селе проживало 1658 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1912 год:

В 1911 году в селе проживало 1700 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1916 год:

В 1915 году в селе проживало 1373 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

Согласно архивным документам, в середине апреля 1919 года в селе Мазра Малая армянскими войсками была устроена резня, а само село разрушено.

Последствия этнической чистки видны, если сравнить численность тюркских жителей села в предыдущие годы с их численностью по данным переписи населения Советской Армении 1922 года.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 359 человек, все – азербайджанцы.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. С 1930 года село находилось в составе Басаргечарского района, который в 1969 году был переименован в Варденисский.

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1926 году в селе проживало 659 человек, из них 653 – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 912 человек, все – азербайджанцы.

В 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР. В результате часть жителей села Мазра Малая была принудительно переселена в Мирбаширский район Азербайджана (ныне Тертерский район).

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 1110 человек, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в селе проживало 1652 человека.

В 1979 году в селе проживал 1831 человек.

В 1989 году в селе проживал 351 человек, все – азербайджанцы.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с разрушенными и оскверненными надгробиями.

Отметим, что "Памятные места Западного Азербайджана" является редкой научно-исследовательской работой. В ходе полевых исследований, проведенных на территории современной Армении, впервые была собрана и систематизирована информация о почти 600 селах, в которых некогда проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, святилища, мечети.