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    DMM: Türkiyə ordusunun Suriya sakinlərini geri qayıtmasına mane olması yalandır

    Region
    • 14 oktyabr, 2026
    • 01:19
    DMM: Türkiyə ordusunun Suriya sakinlərini geri qayıtmasına mane olması yalandır

    Bəzi beynəlxalq media orqanlarında və sosial şəbəkə hesablarında yayılan "Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın Rəsulayn bölgəsində yerləşən bəzi kəndlərin sakinlərinin evlərinə qayıtmasına mane olur" iddiası həqiqəti əks etdirmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzinin (DMM) "X" sosial şəbəkə hesabında yayılan açıqlamada qeyd olunub.

    Bildirilib ki, sözügedən ərazilərə qayıtmaq istəyən ailələrin vəziyyəti SDQ-nin (Suriya Demokratik Qüvvələri) inteqrasiya prosesi çərçivəsində Suriyanın müvafiq qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə izlənilir.

    Qeyd edilib ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən həmin ailələrin geri qayıtmasının qarşısını almağa yönəlmiş hər hansı hal mövcud deyil.

    "Prosesi təhrif edərək Türkiyəni hədəfə almağa çalışan məqsədli və əsassız məlumatlara etibar edilməməsi, məsələ ilə bağlı informasiyanın yalnız rəsmi qurumların açıqlamaları əsasında izlənilməsi xahiş olunur", - açıqlamada qeyd olunub.

    Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi (DMM) Türkiyə Silahlı Qüvvələri Türkiyə Cümhuriyyəti Suriya
    MiniBoss
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