    Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunu altı medalla başa vurublar

    Azərbaycan gimnastları Bakıda keçirilən Dünya Kubokunu altı medalla başa vurublar.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq Selcan Mahsudova - Maqsud Mahsudov cütü qarışıq sinxron proqramda qızıl mükafat qazanıblar.

    Onlar yarışda birinci yeri tutublar. Daha əvvəl tamblinqçilərdən Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medala yiyələnib.

    Batutçulardan Maqsud Mahsudov - Hüseyn Abbasov cütü və Selcan Mahsudova - Şəfiqə Hümbətova cütü sinxron proqramda bürünc, Selcan Mahsudova fərdi yarışda gümüş mükafata sahib çıxıb.

    Azərbaycan Gimnastika Federasiyası Dünya Kuboku
    Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

