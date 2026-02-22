Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunu altı medalla başa vurublar
Komanda
- 22 fevral, 2026
- 15:52
Azərbaycan gimnastları Bakıda keçirilən Dünya Kubokunu altı medalla başa vurublar.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq Selcan Mahsudova - Maqsud Mahsudov cütü qarışıq sinxron proqramda qızıl mükafat qazanıblar.
Onlar yarışda birinci yeri tutublar. Daha əvvəl tamblinqçilərdən Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medala yiyələnib.
Batutçulardan Maqsud Mahsudov - Hüseyn Abbasov cütü və Selcan Mahsudova - Şəfiqə Hümbətova cütü sinxron proqramda bürünc, Selcan Mahsudova fərdi yarışda gümüş mükafata sahib çıxıb.
