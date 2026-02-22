İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 22 fevral, 2026
    • 12:27
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb

    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, batutçunun fərdi proqramda çıxışı uğurlu alınıb.

    S.Mahsudova 56.440 balla gümüş mükafata sahib çıxıb.

    Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku bu gün başa çatacaq.

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kuboku Selcan Mahsudova Milli Gimnastika Arenası Gümüş medal
    Foto
    Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на Кубке мира
    Foto
    Azerbaijani gymnast grabs silver at World Cup

    Son xəbərlər

    13:01

    Pezeşkian: İran nüvə danışıqlarında ABŞ-ın təzyiqinə təslim olmayacaq

    Region
    12:51
    Foto

    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub

    Region
    12:43

    Rusiyanın Kiyev ilə Lvova hücumları nəticəsində ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    12:41

    Gəncədə körpə ölümü qeydə alınıb

    Hadisə
    12:28

    Cənubi Koreya mübahisəli adalarla bağlı Yaponiyaya etiraz edib

    Digər ölkələr
    12:27
    Foto

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    12:20

    Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, rayonlarda intensiv yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:02
    Foto
    Video

    Müdafiə naziri Hava Döyüş Komandanlığına göstərişlər verib

    Hərbi
    12:01

    Aralıq dənizi sahilində səkkiz miqrantın meyiti aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti