Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 22 fevral, 2026
- 12:27
Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, batutçunun fərdi proqramda çıxışı uğurlu alınıb.
S.Mahsudova 56.440 balla gümüş mükafata sahib çıxıb.
Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku bu gün başa çatacaq.
