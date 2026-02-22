Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на Кубке мира
Индивидуальные
- 22 февраля, 2026
- 12:37
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала медаль на Кубке мира, проходящем в Баку.
Как сообщает Report, выступление батутистки в индивидуальной программе оказалось успешным.
С. Махсудова набрала 56,440 балла и стала обладательницей серебряной медали.
Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится сегодня.
