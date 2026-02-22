Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    22 февраля, 2026
    12:37
    Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на Кубке мира

    Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала медаль на Кубке мира, проходящем в Баку.

    Как сообщает Report, выступление батутистки в индивидуальной программе оказалось успешным.

    С. Махсудова набрала 56,440 балла и стала обладательницей серебряной медали.

    Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится сегодня.

