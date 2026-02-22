Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

Азербайджанские гимнасты завершили участие в Кубке мира в Баку с шестью медалями.

Как сообщает Report, пара Сельджан Махсудова - Магсуд Махсудов завоевала золото в смешанной синхронной программе.

Ранее в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке Михаил Малкин завоевал золотую медаль, Тофик Алиев - серебряную.

Пары Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов и Сельджан Махсудова - Шафига Гумбатова завоевали бронзу в синхронной программе по прыжкам на батуте, в индивидуальных соревнованиях С.Махсудова взяла серебро.