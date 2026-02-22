Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

    Командные
    • 22 февраля, 2026
    • 16:02
    Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

    Азербайджанские гимнасты завершили участие в Кубке мира в Баку с шестью медалями.

    Как сообщает Report, пара Сельджан Махсудова - Магсуд Махсудов завоевала золото в смешанной синхронной программе.

    Ранее в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке Михаил Малкин завоевал золотую медаль, Тофик Алиев - серебряную.

    Пары Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов и Сельджан Махсудова - Шафига Гумбатова завоевали бронзу в синхронной программе по прыжкам на батуте, в индивидуальных соревнованиях С.Махсудова взяла серебро.

