Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями
Командные
- 22 февраля, 2026
- 16:02
Азербайджанские гимнасты завершили участие в Кубке мира в Баку с шестью медалями.
Как сообщает Report, пара Сельджан Махсудова - Магсуд Махсудов завоевала золото в смешанной синхронной программе.
Ранее в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке Михаил Малкин завоевал золотую медаль, Тофик Алиев - серебряную.
Пары Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов и Сельджан Махсудова - Шафига Гумбатова завоевали бронзу в синхронной программе по прыжкам на батуте, в индивидуальных соревнованиях С.Махсудова взяла серебро.
