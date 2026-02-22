Naxçıvanda XI siniflər üçün qiymətləndirmə monitorinqi keçirilib
Elm və təhsil
- 22 fevral, 2026
- 17:08
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən fevralın 22-də şagird nailiyyətlərinin mərkəzləşmiş qaydada monitorinqinin həyata keçirilməsi məqsədilə XI siniflər üçün buraxılış imtahanları modelinə uyğun olaraq tədris ilinin növbəti buraxılış qiymətləndirmə monitorinqi keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, monitorinqdə 4 minə yaxın şagird iştirak edib.
Qeyd edək ki, qiymətləndirmə monitorinqində rayonlar üzrə ən yüksək nəticə göstərən şagirdlər tərəfdaş şirkətlər tərəfindən mükafatlandırılacaq.
Son xəbərlər
17:33
ABŞ ilə Fransa arasında siyasi gərginlik artırDigər ölkələr
17:29
MKİ-nin keçmiş rəhbəri: ABŞ İrana iki gün ərzində zərbə endirə bilərDigər ölkələr
17:20
Foto
Ülviyyə Fətəliyeva karyerasında ilk dəfə Azərbaycan çempionu olubFərdi
17:20
Azərbaycanın bəzi rayonlarına yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
17:08
Foto
Naxçıvanda XI siniflər üçün qiymətləndirmə monitorinqi keçirilibElm və təhsil
16:40
Hindistan-ABŞ ticarət danışıqları tarif artımları səbəbindən təxirə salınıbDigər ölkələr
16:34
Səfir: Ukrayna Azərbaycanın səmimi dəstəyini və həmrəyliyini yüksək qiymətləndirirXarici siyasət
16:22
Premyer Liqa: "Şamaxı" "İmişli" ilə heç-heçə edibFutbol
16:14