    Naxçıvanda XI siniflər üçün qiymətləndirmə monitorinqi keçirilib

    Elm və təhsil
    • 22 fevral, 2026
    • 17:08
    Naxçıvanda XI siniflər üçün qiymətləndirmə monitorinqi keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən fevralın 22-də şagird nailiyyətlərinin mərkəzləşmiş qaydada monitorinqinin həyata keçirilməsi məqsədilə XI siniflər üçün buraxılış imtahanları modelinə uyğun olaraq tədris ilinin növbəti buraxılış qiymətləndirmə monitorinqi keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, monitorinqdə 4 minə yaxın şagird iştirak edib.

    Qeyd edək ki, qiymətləndirmə monitorinqində rayonlar üzrə ən yüksək nəticə göstərən şagirdlər tərəfdaş şirkətlər tərəfindən mükafatlandırılacaq.

