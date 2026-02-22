İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    "Adsız qəhrəman" filminin təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    • 22 fevral, 2026
    • 15:48
    Adsız qəhrəman filminin təqdimatı olub

    Xocalı şəhidinin döyüş yolundan bəhs edən "Adsız qəhrəman" filminin təqdimatı olub.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF) "Avrasiya Media Şəbəkəsi"nin hazırladığı film 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalı soyqırımı zamanı qəhrəmancasına şəhid olan polis Məzahir Əbilovun həyat və döyüş yolundan bəhs edir. Ekran əsərinin rejissoru Roman Yaşar, ssenari müəllifi isə Rey Kərimoğludur.

    Tədbirdə Milli Qəhrəman, şəhid ailələri, Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, millət vəkilləri, şəhidin döyüş yoldaşları, yaxınları, həmkəndliləri iştirak ediblər.

    Keçmiş döyüşçü Rey Kərimoğlu filmin təqdimatında deyib ki, Məzahir Əbilov soyqırımı gecəsi Xocalıda olub və sonadək döyüşüb: "O, əhalini Xocalıdan çıxaranda ayağından yaralanıb və çox güman ki, əsir düşərək şəhid olub. Bir Xocalı sakini isə deyir ki, fevralın 27-si gecə saatlarında Məzahir Əbilov hələ həyatda idi və onun qızını ermənilərdən xilas edib. Ümumiyyətlə, Məzahir onlarla Xocalı sakininin həyatını qurtarıb".

    Qeyd edək ki, Əbilov Məzahir Yaqub oğlu 1969-cu il, yanvarın 29-da (sənəddə martın 29-u qeyd edilib) Ağdam rayonunun Muğanlı kəndində doğulub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1987-89-cu illərdə sovetlər birliyi dövründə hərbi xidmətdə olub. 1990-ci ildə vətənə olan sevgisi, dinc sakinlərin həyatından narahatlığı onu Xocalıya aparıb. Xocalıda milis işçisi kimi xidmətə başlayıb. Silahdaşları ilə birgə "Bozdağ", "Həsənabad", "Daşbulaq", "Mehdikənd" və digər əməliyyatlarda iştirak edib. O, 1992-ci ildə ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilik zamanı soydaşlarımızı xilas edərkən itkin düşüb.

    sənədli film Xocalı Milli Qəhrəman

    Son xəbərlər

    16:03
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    15:52

    Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunu altı medalla başa vurublar

    Komanda
    15:48

    "Adsız qəhrəman" filminin təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    15:40

    Macarıstan Ukraynaya elektrik enerji təchizatını dayandırmayacaq

    Digər ölkələr
    15:31

    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    İnfrastruktur
    15:27
    Foto

    Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunda daha bir medal qazanıblar - YENİLƏNİB - 2

    Fərdi
    15:18

    Danimarka Müdafiə Nazirliyi: Qrenlandiyanın ABŞ xəstəxana gəmisinə ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    14:59

    Qızıl medal qazanan Azərbaycan gimnastı: "Avropa çempionatında da yaxşı nəticə qazanmağa çalışacağam"

    Fərdi
    14:49

    Azərbaycan gimnastı: "Dünya Kubokunda medalsız qalmamaq üçün çox risk etmədim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti