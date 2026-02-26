İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Leyla Əliyeva Vətən müharibəsi qazisi Rəvan Əzizovla görüşüb

    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 18:45
    Leyla Əliyeva Vətən müharibəsi qazisi Rəvan Əzizovla görüşüb

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Vətən müharibəsi qazisi Rəvan Əzizovla görüşüb və bununla bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Xatırladaq ki, Rəvan Qabil oğlu Əzizov 2002-ci iyunun 16-da Sumqayıt şəhərində doğulub. 2020-ci il iyul ayının 9-da Sumqayıt şəhər hərbi komisarlığından həqiqi xidmətə yola salınıb. 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan müharibənin ilk günündən döyüşlərə qatılaraq qəhrəmancasına vuruşub. Oktyabrın 6-da Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanıb. Prezident İlham Əliyev döyüş tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirdiyinə və cəbhədə göstərdiyi şücaətə görə Əzizov Rəvan Qabil oğlunu "Vətən uğrunda", "Cəsur döyüşcü" medalları ilə təltif edib.

    Leyla Əliyeva Rəvan Əzizov Vətən Müharibəsi qazisi
    Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны

    Son xəbərlər

    19:47

    Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi: Xocalı faciəsinə görə məsuliyyət qaçılmazdır

    Xarici siyasət
    19:35
    Foto

    Naxçıvanda Xocalı soyqırımına həsr edilmiş şahmat yarışı keçirilib

    Fərdi
    19:27

    Aİ Belarusa qarşı sanksiyaları daha bir il uzadıb

    Digər ölkələr
    19:17

    Polşa və Ermənistan arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb

    Region
    19:04
    Foto

    Tbilisidə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan sərgi və film nümayişi keçirilib

    Xarici siyasət
    19:03
    Foto

    Yekaterinburqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    18:58
    Foto

    İqtisadiyyat Nazirliyində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    18:55

    Tusk və Paşinyan İrəvanla Bakı arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:45

    Leyla Əliyeva Vətən müharibəsi qazisi Rəvan Əzizovla görüşüb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti