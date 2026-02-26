Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны
Внутренняя политика
- 26 февраля, 2026
- 18:51
Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны Раваном Азизовым.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией она поделилась в своем аккаунте в соцсети:
