    Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны

    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 18:51
    Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны

    Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны Раваном Азизовым.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией она поделилась в своем аккаунте в соцсети:

    Лейла Алиева ветеран войны Отечественная война
