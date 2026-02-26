İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanır
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 18:12
İngiltərənin 6 təmsilçisi - "Arsenal", "Liverpul", "Mançester Siti", "Nyukasl", "Brayton" və "Brentford" klubları Almaniyanın "Ayntraxt" komandasının futbolçusu Nnamdi Kollinzi transfer etməyi düşünür.
"Report" "talkSPORT"a istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən komandalar arasında "topçular" xüsusi ilə 22 yaşlı müdafiəçini diqqət mərkəzində saxlayıb.
Lakin oyunçunun Frankfurt komandası ilə 2030-cu ilə qədər müqaviləsi olduğundan, "Ayntraxt" ciddi danışıqlar aparmaq üçün masa arxasına keçməyi planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Nnamdi Kollinz 2023-cü ilin avqustundan "Ayntraxt"da oynayır. Cari mövsümdə o, 26 oyunda 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.
"Transfermarkt" oyunçunun transfer dəyərini 15 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
18:20
Foto
Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımı yad edilibDaxili siyasət
18:12
İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanırFutbol
18:00
Putin və Lukaşenko İttifaq Dövləti çərçivəsində yeni qərarlar qəbul ediblərRegion
17:54
Cenevrədə ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar başlayıbDigər ölkələr
17:52
Foto
Video
DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblarDaxili siyasət
17:52
"AFB Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
17:47
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" 100 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
17:47
Foto
Haaqa şəhərinin baş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilibXarici siyasət
17:42
Foto