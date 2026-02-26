İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanır

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 18:12
    İngiltərənin 6 klubu Ayntraxtın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanır

    İngiltərənin 6 təmsilçisi - "Arsenal", "Liverpul", "Mançester Siti", "Nyukasl", "Brayton" və "Brentford" klubları Almaniyanın "Ayntraxt" komandasının futbolçusu Nnamdi Kollinzi transfer etməyi düşünür.

    "Report" "talkSPORT"a istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən komandalar arasında "topçular" xüsusi ilə 22 yaşlı müdafiəçini diqqət mərkəzində saxlayıb.

    Lakin oyunçunun Frankfurt komandası ilə 2030-cu ilə qədər müqaviləsi olduğundan, "Ayntraxt" ciddi danışıqlar aparmaq üçün masa arxasına keçməyi planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, Nnamdi Kollinz 2023-cü ilin avqustundan "Ayntraxt"da oynayır. Cari mövsümdə o, 26 oyunda 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.

    "Transfermarkt" oyunçunun transfer dəyərini 15 milyon avro qiymətləndirir.

    Nnamdi Kollinz “Liverpul” transfer "Ayntraxt" frankfurt

    Son xəbərlər

    18:20
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımı yad edilib

    Daxili siyasət
    18:12

    İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanır

    Futbol
    18:00

    Putin və Lukaşenko İttifaq Dövləti çərçivəsində yeni qərarlar qəbul ediblər

    Region
    17:54

    Cenevrədə ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    17:52
    Foto
    Video

    DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblar

    Daxili siyasət
    17:52

    "AFB Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:47

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" 100 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:47
    Foto

    Haaqa şəhərinin baş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilib

    Xarici siyasət
    17:42
    Foto

    İqtisadi Şura biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üzrə qərarlar qəbul edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti