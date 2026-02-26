Sörlot Osimheni qabaqlayaraq Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 18:42
İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Aleksandr Sörlot azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, hücumçu pley-off mərhələsinin cavab oyununda "Brügge" (Belçika) ilə keçirilən görüşdə (4:1) het-trik edərək komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.
Qeyd edək ki, norveçli futbolçu səsvermədə Yens Petter Hauqe ("Budyo Qlimt"), Orelyen Çuameni ("Real") və Viktor Osimheni ("Qalatasaray") qabaqlayıb.
