    Sörlot Osimheni qabaqlayaraq Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 18:42
    Sörlot Osimheni qabaqlayaraq Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Aleksandr Sörlot azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

    "Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, hücumçu pley-off mərhələsinin cavab oyununda "Brügge" (Belçika) ilə keçirilən görüşdə (4:1) het-trik edərək komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.

    Qeyd edək ki, norveçli futbolçu səsvermədə Yens Petter Hauqe ("Budyo Qlimt"), Orelyen Çuameni ("Real") və Viktor Osimheni ("Qalatasaray") qabaqlayıb.

