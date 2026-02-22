İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Danimarka Müdafiə Nazirliyi: Qrenlandiyanın ABŞ xəstəxana gəmisinə ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 15:18
    Danimarka Müdafiə Nazirliyi: Qrenlandiyanın ABŞ xəstəxana gəmisinə ehtiyacı yoxdur

    Qrenlandiyanın səhiyyə sistemi xarici yardıma ehtiyac duymur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Danimarkanın müdafiə naziri Troels Lund Poulsen ABŞ prezidenti Donald Trampın sakinlərə tibbi yardım göstərmək üçün adaya xəstəxana gəmisinin göndəriləcəyi barədə açıqlamasına cavabında bildirib.

    "Qrenlandiya əhalisi lazımi tibbi yardımı adanın özündə alır. Qrenlandiyalılar Danimarkada da ixtisaslaşmış yardım ala bilərlər. Adanın səhiyyə xidmətinin təmin edilməsi üçün xüsusi tədbirlərə ehtiyac yoxdur. Qrenlandiya hökuməti artıq bunun üzərində işləyir və Birlik (Danimarka, Farer adaları və Qrenlandiya – red.) lazım gələrsə, bunu edəcək", - deyə nazir bildirib.

    Danimarka Qrenlandiya ABŞ
    Минобороны Дании: Гренландии не нужно госпитальное судно США
    Greenland does not need US hospital boat, says Denmark

    Son xəbərlər

    16:03
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    15:52

    Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunu altı medalla başa vurublar

    Komanda
    15:48

    "Adsız qəhrəman" filminin təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    15:40

    Macarıstan Ukraynaya elektrik enerji təchizatını dayandırmayacaq

    Digər ölkələr
    15:31

    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    İnfrastruktur
    15:27
    Foto

    Azərbaycan gimnastları Dünya Kubokunda daha bir medal qazanıblar - YENİLƏNİB - 2

    Fərdi
    15:18

    Danimarka Müdafiə Nazirliyi: Qrenlandiyanın ABŞ xəstəxana gəmisinə ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    14:59

    Qızıl medal qazanan Azərbaycan gimnastı: "Avropa çempionatında da yaxşı nəticə qazanmağa çalışacağam"

    Fərdi
    14:49

    Azərbaycan gimnastı: "Dünya Kubokunda medalsız qalmamaq üçün çox risk etmədim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti