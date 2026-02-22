Минобороны Дании: Гренландии не нужно госпитальное судно США
Системе здравоохранения Гренландии не нужна внешняя помощь.
Как передает Report со ссылкой на Danmarks radio, об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об отправке к берегам острова госпитального судна для оказания медицинской помощи жителям острова.
"Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь в самой Гренландии. Гренландцы также могут получить специализированную помощь в Дании. Нет необходимости в специальных мерах по обеспечению здравоохранения в Гренландии. Правительство острова уже сегодня занимается этим, а Содружество (Дания, Фарерские острова, Гренландия - ред.) - в случае необходимости", - сказал министр.
