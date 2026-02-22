Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Трамп сообщил о направлении госпитального судна США к берегам Гренландии

    22 февраля, 2026
    • 05:57
    Трамп сообщил о направлении госпитального судна США к берегам Гренландии

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят госпитальное судно к берегам Гренландии для оказания медицинской помощи местным жителям.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

    "В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джефф Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути", - написал американский лидер.

    Отмечается, что 21 декабря 2025 года Трамп назначил Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После этого губернатор заявил в соцсети X о намерении добиваться присоединения острова к Соединенным Штатам.

    Эти заявления вызвали дипломатический скандал в Дании, после чего посол США был вызван в МИД страны.

