Трамп сообщил о направлении госпитального судна США к берегам Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят госпитальное судно к берегам Гренландии для оказания медицинской помощи местным жителям.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

"В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джефф Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути", - написал американский лидер.

Отмечается, что 21 декабря 2025 года Трамп назначил Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После этого губернатор заявил в соцсети X о намерении добиваться присоединения острова к Соединенным Штатам.

Эти заявления вызвали дипломатический скандал в Дании, после чего посол США был вызван в МИД страны.