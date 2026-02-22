Tramp ABŞ-nin xəstəxana gəmisinin Qrenlandiya sahillərinə göndərildiyini bildirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 22 fevral, 2026
    • 06:41
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp yerli sakinlərə tibbi yardım göstərmək üçün Qrenlandiya sahillərinə xəstəxana gəmisi göndərdiyini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Luiziana ştatının möhtəşəm qubernatoru Ceff Lendri ilə birlikdə Qrenlandiyaya heç kimin düşünmədiyi çoxsaylı xəstə insanlara qulluq etmək üçün gözəl bir xəstəxana gəmisi göndərəcəyik. O, artıq yola düşüb", - Amerika lideri yazıb.

    Qeyd olunur ki, 21 dekabr 2025-ci ildə Tramp Lendrini ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edib. Bundan sonra qubernator "X" sosial şəbəkəsində adanın ABŞ-yə birləşdirilməsi niyyətini açıqlayıb.

    Bu açıqlamalar Danimarkada diplomatik qalmaqala səbəb olub və bundan sonra ABŞ səfiri ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

