    Macarıstan Ukraynaya elektrik enerji təchizatını dayandırmayacaq

    • 22 fevral, 2026
    • 15:40
    Macarıstan Ukraynaya elektrik enerji təchizatını dayandırmayacaq

    Macarıstan hakimiyyəti Transkarpatiyada yaşayan macarlar üçün problem yaratmamaq üçün Ukraynaya elektrik enerji təchizatını dayandırmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Macarıstanın xarici işlər və iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto feysbukda yayımlanan videomüraciətində bunu açıqlayıb.

    Nazir vurğulayıb ki, Macarıstanın bu məsələ ilə bağlı mübahisəsi Ukraynada yaşayanlarla deyil, ölkə rəhbərliyi ilədir və Budapeşt Ukrayna xalqına daha çox əzab vermək niyyətində deyil.

    "Macarlar da sərhədin o biri tərəfində yaşadığı üçün bu məsələ xüsusi diqqət tələb edir və elektrik enerjisi ixracının dayandırılması ilk növbədə Transkarpatiyaya təsir edəcək, sərhədin o biri tərəfində yaşayan ailələr üçün xüsusi problemlər, çətinliklər və əzablar yaradacaq".

    Macarıstan Ukrayna işıq
    Венгрия приняла решение не прекращать поставки электричества Украине

