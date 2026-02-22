Венгрия приняла решение не прекращать поставки электричества Украине

Власти Венгрии не будут останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook

"В этом вопросе необходимо проявлять особую осторожность, поскольку по другую сторону границы тоже проживают венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь затронет Закарпатье, создав особые проблемы, трудности и страдания для тех семей, которые живут по другую сторону границы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что у Венгрии есть споры по этому вопросу не с теми, кто живет на Украине, а с украинским руководством и Будапешт не намерен причинять "еще больше страданий украинскому народу".