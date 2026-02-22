Зеленский: Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 22 февраля, 2026
    • 12:54
    Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию.

    Как передает Report, таким образом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные массированные удары ВС России по Украине.

    "Продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела. Почти 300 ударных дронов, большинство из них "шахеды", и 50 ракет различных типов, из которых значительная часть баллистических, (ВС РФ - ред.) запустили по Украине.

    Били по Киеву и региону, Днепровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесской области, Полтавщине, Сумщине. К сожалению, в Фастовском районе от удара погиб человек, восемь человек ранены, включая одного ребенка. Главная цель удара – энергетика, также пострадали жилые дома, есть повреждения железной дороги", – написал он в телеграм-канале.

    Зеленский также в очередной раз подчеркнул необходимость усиления ПВО Украины, отметив, что Россия только за неделю атаковала территорию страны более 1300 ударными БПЛА, более 1400 КАБами и 96 ракетами.

    "Именно поэтому мы должны усиливать нашу ПВО. Нужны системы, которые эффективно работают против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни", - подчеркнул президент Украины.

