В Болниси состоялось мероприятие по случаю годовщины Ходжалинского геноцида

В грузинском городе Болниси прошло памятное мероприятие по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии минутой молчания была почтена память невинных жертв Ходжалы.

Выступающие подчеркнули, что Ходжалинская резня является болезненной и трагической страницей истории Азербайджана, призвав к восстановлению справедливости.

В данном контексте была отмечена также значимость исторической Победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках мероприятия также была организована фотовыставка, отражающая историю Ходжалинского геноцида.

Руководитель Кавказского центра права и интеграции Резо Гасанов в своем заявлении грузинскому бюро Report сообщил, что события в Ходжалы невозможно забыть: "Это наша кровная память. Мы не должны забывать нашу историю, необходимо передать ее будущим поколениям такой, какая она есть".