В Болниси состоялось мероприятие по случаю годовщины Ходжалинского геноцида
- 22 февраля, 2026
- 13:35
В грузинском городе Болниси прошло памятное мероприятие по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.
Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии минутой молчания была почтена память невинных жертв Ходжалы.
Выступающие подчеркнули, что Ходжалинская резня является болезненной и трагической страницей истории Азербайджана, призвав к восстановлению справедливости.
В данном контексте была отмечена также значимость исторической Победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.
В рамках мероприятия также была организована фотовыставка, отражающая историю Ходжалинского геноцида.
Руководитель Кавказского центра права и интеграции Резо Гасанов в своем заявлении грузинскому бюро Report сообщил, что события в Ходжалы невозможно забыть: "Это наша кровная память. Мы не должны забывать нашу историю, необходимо передать ее будущим поколениям такой, какая она есть".