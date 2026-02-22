İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub

    Region
    • 22 fevral, 2026
    • 12:51
    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub

    Gürcüstanda soydaşlarımızın kompakt yaşadığı Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbirdə əvvəlcə Xocalı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad olunub, çıxışlar edilib. Natiqlər Xocalı faciəsinin Azərbaycan tarixinin unudulmayan və ağrılı səhifəsi olduğunu vurğulayaraq, bu hadisələrin yaddaşlardan silinməməsinin vacibliyini bildiriblər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, Xocalıdan yüksələn səs şəhidlərin ruhunun harayıdır və bu haray ədalətin bərqərar olunmasına çağırışdır.

    Eyni zamanda, 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı tarixi Qələbədən bəhs edilib, şəhidlərin qanının yerdə qalmadığı diqqətə çatdırılıb.

    Tədbir çərçivəsində Xocalı faciəsini əks etdirən foto-sərgi də təşkil olunub. Sərgidə faciənin dəhşətlərini, dinc sakinlərə qarşı törədilmiş qətliamın nəticələrini və Xocalı qurbanlarının xatirəsini əks etdirən fotolar nümayiş etdirilib. İştirakçılar sərgi ilə yaxından tanış olaraq, tarixi faktların vizual şəkildə təqdimatının xüsusilə gənc nəslin maarifləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildiriblər.

    Qafqaz Hüquq və İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Rezo Həsənov "Report"un Gürcüstan bürosuna açıqlamasında bildirib ki, Xocalı unudulmayan tarixdir: "Bu, bizim qan yaddaşımızdır. Tariximizi unutmamalı, onu gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmalıyıq." Anım mərasimi iştirakçıların faciə qurbanlarının xatirəsinə ehtiram ifadə etməsi ilə başa çatıb.

    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub
    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub
    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub
    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub
    Xocalı Gürcüstan Bolnisi Azərbaycan

    Son xəbərlər

    13:01

    Pezeşkian: İran nüvə danışıqlarında ABŞ-ın təzyiqinə təslim olmayacaq

    Region
    12:51
    Foto

    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub

    Region
    12:43

    Rusiyanın Kiyev ilə Lvova hücumları nəticəsində ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    12:41

    Gəncədə körpə ölümü qeydə alınıb

    Hadisə
    12:28

    Cənubi Koreya mübahisəli adalarla bağlı Yaponiyaya etiraz edib

    Digər ölkələr
    12:27
    Foto

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    12:20

    Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, rayonlarda intensiv yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:02
    Foto
    Video

    Müdafiə naziri Hava Döyüş Komandanlığına göstərişlər verib

    Hərbi
    12:01

    Aralıq dənizi sahilində səkkiz miqrantın meyiti aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti