Reuters: Иран и США расходятся во взглядах на снятие санкций

Иран и США по-разному оценивают масштабы и механизмы снятия санкций с Тегерана в обмен на ограничения его ядерной программы.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Reuters заявил высокопоставленный иранский чиновник.

Он также добавил, что возобновление переговоров запланировано на начало марта и они могут привести к заключению промежуточного соглашения.