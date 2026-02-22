Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Reuters: Иран и США расходятся во взглядах на снятие санкций

    В регионе
    • 22 февраля, 2026
    • 13:05
    Иран и США по-разному оценивают масштабы и механизмы снятия санкций с Тегерана в обмен на ограничения его ядерной программы.

    Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Reuters заявил высокопоставленный иранский чиновник.

    Он также добавил, что возобновление переговоров запланировано на начало марта и они могут привести к заключению промежуточного соглашения.

    иранская ядерная программа США санкции
    Лента новостей