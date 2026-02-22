Reuters: Иран и США расходятся во взглядах на снятие санкций
Иран и США по-разному оценивают масштабы и механизмы снятия санкций с Тегерана в обмен на ограничения его ядерной программы.
Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Reuters заявил высокопоставленный иранский чиновник.
Он также добавил, что возобновление переговоров запланировано на начало марта и они могут привести к заключению промежуточного соглашения.
