ABŞ İranın "kölgə donanması"na qarşı yeni sanksiyalar elan edib

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 21:35
    ABŞ İranın kölgə donanmasına qarşı yeni sanksiyalar elan edib

    ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar elan edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirlik sanksiyaların İranın "kölgə donanması"ndakı doqquz gəmiyə, eləcə də onlara sahib olan şirkətlərə aid olacağını bildirib.

    Sanksiya tətbiq edilən qurumların və şəxslərin ABŞ-də yerləşən bütün əmlakı və aktivləri bloklanacaq.

    Nazirlik əlavə edib ki, məhdudiyyətlər İran hökumətinin gəlirlərini azaltmaq məqsədi daşıyır.

    США объявили новые санкции против иранского "теневого флота"

