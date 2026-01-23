ABŞ İranın "kölgə donanması"na qarşı yeni sanksiyalar elan edib
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 21:35
ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar elan edib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirlik sanksiyaların İranın "kölgə donanması"ndakı doqquz gəmiyə, eləcə də onlara sahib olan şirkətlərə aid olacağını bildirib.
Sanksiya tətbiq edilən qurumların və şəxslərin ABŞ-də yerləşən bütün əmlakı və aktivləri bloklanacaq.
Nazirlik əlavə edib ki, məhdudiyyətlər İran hökumətinin gəlirlərini azaltmaq məqsədi daşıyır.
Son xəbərlər
22:05
FTB axtarışda olan iki cinayətkarı Meksikadan ABŞ-yə aparıbDigər ölkələr
21:50
BMT rəsmisi Azərbaycana üzvlük haqqını tam ödədiyinə görə təşəkkür edibXarici siyasət
21:35
ABŞ İranın "kölgə donanması"na qarşı yeni sanksiyalar elan edibDigər ölkələr
21:24
Ərdoğan Balkan Sülh Platformasının iştirakçılarını qəbul edibRegion
20:55
KİV: Meloni Aİ liderlərini Trampa qarşı çıxmamağa inandırıbDigər ölkələr
20:50
Premyer Liqa: "Neftçi" "Zirə" ilə heç-heçə edibFutbol
20:46
Rubio Kolumbiyanın XİN başçısı ilə Tramp və Petro arasında keçiriləcək görüşü müzakirə edibDigər ölkələr
20:43
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulubKomanda
20:34